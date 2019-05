Amsterdams koor op podium met Hugh Jackman

Tijdens het concert komen de grootste hits voorbij uit The Greatest Showman, Les Misérables en andere bekende film- en Broadwaynummers. Het Amsterdamse koor, dat onder leiding staat van Shirma Rouse en Berget Lewis, doet vier nummers met de Australische artiest.

Jackman is bij het grote publiek bekend van zijn rollen in onder meer X-Men (Wolverine), Les Misérables en The Greatest Showman. Hij won diverse prijzen voor zijn muzikale rollen, zoals een Golden Globe en een Special Tony Award.

Het ZO! Gospel Choir zegt in een verklaring „reikhalzend” uit te kijken naar het optreden. Het is de tweede keer dat het koor in de Ziggo Dome staat. De vorige keer was met Mariah Carey.