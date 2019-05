Rechtbank spreekt Shakira vrij van plagiaat

Shakira had voor de rechter in Madrid met kracht tegengesproken dat ze het nummer van de Cubaanse artiest had ’gestolen’. De Colombiaanse zangeres verklaarde dat haar nummer La Bicicleta (De Fiets) niet in dezelfde stijl is en helemaal niets te maken heeft met ’Yo te quiero tanto’ van Liván. De 42-jarige in Spanje wonende popster hief het lied in de rechtszaal aan om de Colombiaanse muziekstijl voor het juridische voetlicht te brengen.

Liván stelde in de rechtszaak dat delen van De Fiets kopieën zijn van zijn nummer dat uit 1997 stamt. Behalve Shakira klaagde hij ook Vives (57) aan, met wie Shakira het nummer La Bicicleta in 2016 zong. Het nummer is inmiddels al 1,3 miljard keer aangeklikt op YouTube.