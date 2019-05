De ’onmogelijke’ liefde van Frank en Rogier

Rogier (rechts) vergeet het moment waarop hij opeens zag hoe leuk Frank was, nooit meer. „Het was alsof de vonk tussen ons uit de hemel naar beneden schoot.” Ⓒ Nick van Ormondt

Ineens waren ze op televisie en nu zijn ze bijna niet meer weg te denken bij SBS6, het illustere duo FRANK en ROGIER. De oudste van de twee zegt: „Nadat we verliefd werden, heb ik me lange tijd zorgen gemaakt over zijn toekomst. Maar het maakte Rogier niets uit dat ik dertig jaar ouder ben. Het is ook aan hem te danken dat we zeventien jaar later nog altijd bij elkaar zijn...”