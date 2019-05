Prinses Märtha Louise denkt niet aan opgeven titel

De roep om de titel op te geven is deze week weer aangewakkerd omdat Märtha Louise met haar vriend op tournee gaat en avonden belegd onder de titel De Prinses en de sjamaan. Het publiek moet daarvoor toegangskaarten kopen. „Commercieel gebruik van haar titel”, aldus de krant Fædrelandsvennen donderdag in een boos commentaar.

„Ik ben in dat gezin geboren en heb deze manier van leven gekozen. Ik krijg geen geld van de staat. Iedereen die een klus doet, wordt betaald. Ik ben de eerste die dit doet en heb een uitdagend werkgebied gekozen”, aldus Märtha Louise.

Onwaarheden

Ze vertelde dat ze het opgeven van haar titel jaren geleden eens heeft besproken met haar ouders koning Harald en koningin Sonja, maar dat het nu niet aan de orde is. Wat haar ouders destijds adviseerden, wilde Märtha Louise niet zeggen.

In de uitzending trok ze fel van leer tegen de media die sinds de bekendmaking van haar relatie met Durek Verrett met veel halve of hele onwaarheden waren gekomen. „Ze nemen iets dat niet helemaal waar is, verdraaien het daarna en het wordt een waarheid. Dat is hoe media werken.”

In Noorse media zijn de afgelopen dagen het werk en eerdere uitspraken van sjamaan Durek tegen het licht gehouden. Zijn beweringen over alternatieve geneeswijzen en over het genezen van leukemie waren aanleiding om voor zijn gedachtegoed te waarschuwen.