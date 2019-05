DI-RECT verrast zieke kindjes met muzieksessie

„Muziek is universeel, het verbindt en je kan er helemaal in opgaan, je kan erbij dansen of erbij wegdromen, alles mag en alles kan. Het is heel mooi dat juist muziek wordt aangegrepen om deze kids afleiding en joy te geven”, aldus frontman Marcel Veenendaal. „Hopelijk hebben we in die hele korte tijd van ons bezoek iets kunnen betekenen voor die kids”, voegt drummer Jamie toe. „Het is voor ons een kleine moeite om langs te komen.”

De Muziekids Studio werd vorig jaar geopend door Armin van Buuren, die al vier jaar ambassadeur van de stichting is. „Wij volgen al een tijdje het werk van Muziekids en toen we werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, maar vooral ook om samen met patiënten muziek te maken, hebben we ook geen moment getwijfeld. Je ziet aan die kinderen dat ze vrolijk worden van muziek. Als we met ons bezoek hun verblijf in het ziekenhuis maar enigszins aangenamer hebben kunnen maken, is dat iets heel moois!”, meent gitarist Spike.