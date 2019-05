Rolling Stones kondigen nieuwe tourdata aan

De Stones stelden de optredens uit omdat de frontman Mick Jagger onder het mes moest. De 75-jarige zanger kreeg een nieuwe hartklep. Het herstel van de Brit gaat voorspoedig. Woensdag verscheen hij nog dansend op social media.

In eerste instantie zouden de Stones in april in Miami beginnen aan hun tournee. Na zeventien shows eindigen ze daar op 31 augustus.