Arthur Umbgrove verzet zich tegen censuur in de humor

Willeke van Ammelrooy terug bij oude liefde

Op haar 77e keert Willeke van Ammelrooy terug naar een oude liefde, het toneel. Als Mrs. Boyle maakt ze haar opwachting in de langstlopende theaterthriller ooit, The Mousetrap van Agatha Christie. Voor de actrice het begin van een mooi, nieuw hoofdstuk in haar rijke carrière.