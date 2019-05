Duncan Laurence rekent zich nog niet rijk

Volgens de bookmakers heeft Duncan met zijn Arcade inmiddels een winkans van liefst 37 procent. „Een bookmaker is een voorspeller en voorspellingen zeggen niets. Ook niet iets, anders is het ook geen voorspelling en is het al een feit”, aldus de zanger rustig. „Ik ga er nog niet van uit dat ik win, nee. Het is geen gelopen race anders hadden we vanavond niet hoeven optreden.”

Duncan heeft naar eigen zeggen goed geslapen, heeft zijn geluksonderbroek mee en heeft zin om te gaan knallen in de tweede halve finale. „Dit is het moment, de dagen, waar het om gaat, waar ik al naar uitkijk sinds ik weet dat ik mag gaan.”

Zoals het moest gaan

De juryshow van woensdag, de ’generale’, ging zoals het moest gaan. De lichtbal werkte, de juiste visuals waren te zien en het was donker genoeg. „Zeker, het voelde gewoon heel fijn”, aldus Duncan. „Met een ontlading aan het einde. Ik had echt een gevoel van: ’yes, yes, we gaan het vanaf nu gewoon echt doen zoals we het helemaal voorgesteld hebben’.”

Duncan stapte na zijn woordje met de Nederlandse pers samen met de Nederlandse delegatie de bus in om zich voor te bereiden op de halve finale. Donderdagmiddag vindt er nog één doorloop plaats waarin de hele show nog een keer gerepeteerd wordt.