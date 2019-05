Nichtje (28) William en Harry slaat multimiljonair (60) aan de haak

Op foto’s is te zien hoe de dochter van graaf Charles Spencer – die zes jaar jonger is dan zijn ’schoonzoon’ – haar arm om de schouder van de telefonerende Lewis slaat. Een maand geleden werd het stel ook al gespot toen ze samen The Mark Hotel in Manhattan uit kwamen lopen. Datzelfde hotel fungeerde eerder dit jaar ook als decor voor de babyshower van hertogin Meghan.

Lady Kitty, het nichtje van prins William en prins Harry, wordt door de Britse pers bestempeld als The Naughty Niece (het ondeugende nichtje), wegens haar frequente aanwezigheid in het Londense uitgaanscircuit. De in Zuid-Afrika geboren Michael Lewis is een gescheiden vader en heeft drie volwassen kinderen. Zijn vermogen wordt geschat op 90 miljoen euro.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.