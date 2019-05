Nicholas Hoult: ’Werken met ex is als terug naar school gaan’

Op de set van de film X-Men: Dark Phoenix, die begin juni in première gaat, kwam hij haar dus weer tegen. „Het voelde als terug naar school gaan na de zomervakantie”, zegt Hoult tegen Elle Magazine. „Er zijn heel veel personages in de X-Men franchise, dus iedereen was kort samen voor korte periodes, maar niet iedere dag voor vier maanden.”

Hoult kreeg in 2011 een relatie met actrice Jennifer Lawrence, met wie hij toen samen speelde in de film X-Men: First Class. In 2013 gingen ze uit elkaar, om het vervolgens in 2014 nog een keer te proberen. Toen het na vijf maanden toch niet werkte gingen de twee definitief ieder hun weg.