Chris Rock schrijft volgende Saw-film

„Ik ben fan van Saw sinds de eerste film in 2004 uitkwam”, zegt Chris Rock tegen Deadline. „Ik grijp nu de kans.” De volgende Saw komt op 23 oktober 2020 uit in de bioscopen, traditiegetrouw een weekend voor Halloween.

„Saw is een van de meest lucratieve horrorreeksen aller tijden en een van Lionsgate’s succesvolste filmseries. Chris heeft dit idee bedacht. Hij zal het erfgoed respecteren en het merk een nieuwe impuls geven met zijn humor, creatieve visie en passie voor deze klassieke horrorreeks”, zegt topman Joe Drake van Lionsgate.

De achtdelige filmreeks draait om het fictieve personage John Kramer ofwel Jigsaw. In elke film worden mensen ontvoerd, waarna ze mogen kiezen tussen een pijnlijke dood of op een pijnlijke en moeizame manier blijven leven.