Zoons Michael Jackson bespreken films op YouTube

„Momenteel kun je onze allereerste video bekijken op mijn YouTube-kanaal”, schreef Prince bij de post over hun gloednieuwe kanaal. „We weten dat dat dit een erg ruwe eerste video is, maar we willen je meenemen op onze reis en ondertussen onze show verbeteren en ontwikkelen.”

Voor hun eerste filmpje over de kaskraker Avengers: Endgame nodigde het drietal een speciale gast uit. Samen met de Australische voormalig cricketspeler James Sutherland discussieerden ze onder meer over de rollen van de Hulk en Black Widow en hun favoriete scènes. De video is tot nu toe meer dan 26.000 keer bekeken.