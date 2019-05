Elton John-film geen playbackshow

Sinds de opbouw van een groot podium vandaag aan de chique boulevard van Cannes, gonst het van de geruchten op de Croisette. Zal Elton John na de première een optreden geven? En misschien zelf wel een duet zingen met de acteur die hem in de film gestalte geeft? Op ongeveer dezelfde plek waar de zanger 37 jaar geleden de videoclip van zijn wereldhit I’m still standing opnam?

Zeker is al wel dat ze er allebei zijn. Vanmiddag poseerden Sir Elton en Taron Egerton voor de fotografen, in zorgvuldig matchende kostuums. De titelheld van Rocketman produceerde de film zelf, samen met zijn echtgenoot David Furnish.

Elton John zag acteur Taron Egerton in zijn privévliegtuig aan voor zichzelf Ⓒ David Appleby

Als producenten kozen zij ook voor een hoofdrolspeler die zélf kon zingen. „We waren ervan overtuigd dat niemand een bioscoopkaartje zou kopen om een acteur te zien playbacken”, vertelde Furnish aan vakblad Variety. „Tja, dat was nog voor het succes van Bohemian Rhapsody.” In die bioscoophit over Queen-voorman Freddie Mercury playbackt Oscarwinnaar Rami Malek namelijk wel.

Toen Furnish zijn echtgenoot tijdens de opnamen een foto toonde van Egerton die poseerde in Elton Johns privévliegtuig uit die jaren, was de zanger behoorlijk verbaasd, vertelde hij in datzelfde interview: „Elton zei: ’Zó gek! Ik kan me helemaal niet meer herinneren dat die foto destijds is gemaakt.’ Hij zag Taron aan voor zichzelf!”

Rocketman is vanaf 30 mei in de Nederlandse bioscopen te zien.