Nederlandse fans juichen voor Duncan Laurence

De spaarzame Nederlandse fans waren donderdag vrijwel de enige buitenlandse fans die zich uitgedost hadden voor de tweede voorronde. Verder vielen enkel Zwitsers, Russen en Maltezers op die met grote vlaggen van hun land in de rij stonden om naar binnen te gaan.

Dinsdag viel ook al op dat er dit jaar weinig drukte en gekte was rond de eerste halve finale. In de Expo Tel Aviv is plaats voor ruim 7000 toeschouwers.