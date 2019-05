Cornald Maas: ’Tot het uiterste gegaan, opdat de zege ons niet ontglipt’

„We zijn dit jaar tot het uiterste gegaan, juist omdat een zege zo dichtbij ligt en het ons niet ontglipt. Er is heel goed werk verricht door de delegatie.”

Maas zegt onverminderd vertrouwen te hebben in de Nederlandse inzending. „We zijn onze positie aan het verstevigen. Weliswaar is er in Nederland het nodige te doen geweest over de repetities, maar ons vertrouwen blijft onverminderd groot. Ik denk nog steeds dat de song zo sterk is dat ’ie heel weinig nodig heeft. Het is eigenlijk het beste lied van deze competitie.”

Duncan Laurence, de 25-jarige zanger die ons land deze week in Tel Aviv vertegenwoordigt, legde bij de laatste repetities zijn ziel en zaligheid in zijn optreden. „Je zult niemand meer horen over die piano als hij het heel mooi vertolkt”, aldus Maas.

Of Nederland al bezig is met de zoektocht voor volgend jaar? „Die is alweer begonnen”, zegt de commentator. „Met Douwe Bob hadden we ook al de eerste gesprekken gevoerd, nog voordat Trijntje Oosterhuis naar Wenen afreisde. Nu ook. Dat proces gaat altijd door.”