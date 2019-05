Duizenden agenten actief bij Songfestival

„De politie heeft veiligheidsmaatregelen genomen in en rond Tel Aviv om ervoor te zorgen dat het Eurovisiesongfestival volgens plan verloopt. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor enige dreiging, maar de hele omgeving wordt in de gaten gehouden”, stelt Rosenfeld. Volgens hem zijn er duizenden agenten actief, zowel in uniform als undercover.

„Zij zorgen ervoor dat alles veilig verloopt en proberen incidenten te voorkomen. Niet alleen hier bij de zaal maar ook op het strand, waar eveneens duizenden toeristen feest vieren. Mocht er iets gebeuren dan krijgt het publiek duidelijke instructies om naar veilige plekken te gaan, maar op dit moment is de sfeer goed en kalm.”

Protesten

Rond de halve finales van dinsdag en donderdag is de politieaanwezigheid duidelijk opgeschroefd. Agenten lopen rond de arena waar het songfestival plaatsheeft zichtbaar met wapens op straat en de straten rond de Expo Tel Aviv zijn afgezet.

Volgens Rosenfeld zoeken agenten voortdurend naar verdachte individuen of voertuigen. Op wat kleine lokale incidentjes met demonstraties in de stad na, verloopt tot nu toe alles op rolletjes. „We staan die protesten toe. Ze waren relatief klein, maar we kunnen direct ingrijpen mocht dat nodig zijn.”