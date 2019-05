Gouden Film voor Singel 39

Zanger Douwe Bob, die de titelsong van Singel 39 zong en tevens een gastrol heeft in de film, verraste de hoofdrolspelers en regisseur Frank Krom met de overhandiging van de Gouden Film Award.

Singel 39 is de vierde film die in 2019 de Gouden Filmstatus heeft gehaald. De feelgoodfilm draait sinds 9 mei in de Nederlandse bioscopen.