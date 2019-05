Susan Sarandon speelt in film schoolshooting

Susan Sarandon Ⓒ Hollandse Hoogte

Actrice Susan Sarandon krijgt een rol in de film Tunnels van regisseur John Krokidas, die bekend is van de lowbudgetfilm Kill Your Darlings en ook afleveringen van de Fox-serie Empire regisseerde. De film Tunnels wordt momenteel internationaal verkocht op het filmfestival van Cannes, meldt Deadline.