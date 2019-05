OG3NE en Sieneke geven Duncan nog wat tips

„Duncan, heel veel succes en geniet want dat is het allerbelangrijkste!”, besluit Sieneke haar tweet. Zelf haalde de Nijmeegse zangeres met haar lied Ik ben verliefd (Sha-la-lie) de finale in Oslo niet. Tijdens de halve finale werd ze veertiende van de zeventien deelnemers.

Ook de dames van OG3NE wensen Duncan veel succes. „We weten wat je in huis hebt, dus laat het vooral ook zien aan de hele wereld”, zegt zangeres Amy Vol. „Blijf in je element, blijf rustig en dan komt het helemaal goed, want des te meer val je op”, zegt haar zus Shelley. De meidengroep OG3NE deed in 2017 mee aan het Eurovisiesongfestival in Oekraïne met het lied Lights and Shadows. OG3NE eindigde in de finale op de elfde plaats.