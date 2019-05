Marga Bult gunt Zwitserland finaleplek, Nielson krijgt kriebels

Luca Hänni pakte tijdens de tweede halve finale uit namens Zwitserland. De zanger heeft niet alleen een heel catchy popliedje, maar brengt dat ook nog eens met veel dans, een vaardigheid die hij al eens liet zien in de Duitse versie van Dance Dance Dance.

„Wat een strakke act van Zwitserland”, oordeelt Maurice Wijnen. De theatermaker noemt Luca een ’absolute concurrent’. Ook Coen Swijnenberg is enthousiast. „Eerste nummer waar ik blij van word. Goed liedje, goede uitvoering!”, oordeelt de 538-dj. En Marga Bult, die zelf in 1987 vijfde werd met Rechtop in de Wind onder de naam Marcha, gunt Zwitserland ’gegarandeerd een finaleplek’.

Jon van Eerd en Nielson denken er toch iets anders over. „Ik krijg een beetje kriebels van alleskunners. Waar ben je goed in. Kies iets”, raadt Nielson de Zwitser aan. Jon van Eerd vraagt zich op Twitter af of Zwitserland zich in een identiteitscrisis bevindt.