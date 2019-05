BN’ers: ’Vocale perfectie’ en ’Dikke finaleplek’

„Trots”, twittert presentator Bert Kranenbarg van NPO Radio 5. En ook AVROTROS is enthousiast. „Wow, wat een optreden”, twittert de omroep. „WE ARE SO PROUD!”, luidt de tweet van de Nederlandse delegatie.

„Wat. Een. Zanger. Hij verdient de winst volledig”, beoordeelt zanger Nielson het optreden van Duncan.

Maurice Wijnen heeft vertrouwen in de puntentelling: „Vocale perfectie van #duncanlaurence binnen een oase van muzikale en visuele rust tussen alle drukte. Hij had het niet beter kunnen doen. Bravo!” Oud-songfestivaldeelneemster Marga Bult twittert: „Geweldig!!!! Trots op Duncan Laurence. Prachtig in beeld gebracht. Goed gezongen. Regie kwam dus toch in orde. Dikke finaleplek!!!!!!!”

Of Duncan de finale haalt, wordt later donderdagavond duidelijk. Nederland behoort volgens de bookmakers tot de favorieten.