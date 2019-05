Duncan: ’Ik ga touren door Europa’

„Weet je wat?”, antwoordde hij in een gesprek met presentatrice Bar Rafaeli, die hem liet weten dat zijn beruchte ’billen’-video in de app van het Songfestival stond. „Dankzij die video en dankzij de muziek krijg ik nu een tour in Europa.”

Commentator Cornald Maas wist te vertellen dat Duncan onder meer naar Duitsland en Zwitserland afreist. Eerder werd bekend dat Duncan Laurence deze zomer optreedt in Paradiso in Amsterdam. Dat concert is op 5 juli.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Tilburger optreedt in de hoofdstad. Op 1 mei stond Duncan al in het uitverkochte Zonnehuis.