Omstreden Gérard Depardieu ook weg kwijt in ’Umami’

Depardieu speelt in dit mild komische drama chef-kok Gabriel Carvin, voor wie het ontvangen van zijn derde Michelin-ster meer voelt als een vloek dan als een zegen. De zwaarlijvige keukenprins worstelt niet alleen met zijn gezondheid, zijn wankele huwelijk en de getroebleerde relatie met zijn zoons, hij mist ook culinaire inspiratie. Na een hypnose weet hij plots waar die misschien wel te vinden is: in Japan, bij Tetsuichi Morita (Kyôzô Nagatsuka), de man van wie hij in een ver verleden een kookwedstrijd verloor.

Carvin vliegt naar het Land van de Rijzende Zon in de hoop dat zijn Aziatische evenknie hem het geheim van ’umami’ leert te doorgronden, de vijfde smaak naast zoet, zuur, zout en bitter. Zijn culinaire queeste wordt ’m met zijn vijf bypasses bijna fataal, tot de Japanner over zijn hart strijkt en besluit zijn Franse collega te helpen bij het hervinden van zijn koers.

Intussen wacht ook Carvins bezorgde jongste zoon - die hem is nagereisd - een smakelijke verrassing, in zijn geval op liefdesgebied. Umami is als film dan ook meer zoet dan zuur, eerder zout dan bitter en daarnaast rijkelijk voorzien van kunstmatige smaakversterkers. Geen fijnzinnig topgerecht dus, maar om in kooktermen te blijven: vullen doet het wel. Vooral de zakken van Gérard Depardieu waarschijnlijk, hier slechts de opgezwollen schaduw van zijn vroegere zelf.