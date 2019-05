Extra uitzending Pauw bij winst Duncan

In de uitzending schakelde Pauw met songfestivalcommentator Cornald Maas, die vertelde over de opperbeste sfeer in Tel Aviv nu Duncan Laurence zich heeft geplaatst voor de finale van het liedjesfestijn. „Hij kan zaterdag vooral televoters aanspreken”, zei Cornald Maas, die Zweden en Australië als grootste concurrenten van Duncan beschouwt.

„We zien elkaar zondag, als alles goed gaat”, sloot Pauw het gesprek over het songfestival af. Gerard Joling belooft dat hij zondagavond opnieuw aanschuift bij Pauw om met andere songfestivaldeskundigen terug te blikken op de finale.

