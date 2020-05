WEER nieuwe aanklacht tegen Harvey Weinstein

De vrouwen werden allemaal onder het mom van een zakelijke afspraak uitgenodigd in kantoren en hotelkamers van Weinstein. Daar werden twee van hen verkracht en de anderen betast en tot orale seks gedwongen. De filmproducent en mensen om hem heen lieten de vrouwen achteraf weten dat het beter was te zwijgen, omdat Weinstein hun carrière kapot kon maken.

Het gaat om een civiele rechtszaak, de vier aanklagers eisen een niet bekendgemaakt bedrag. Naast Harvey Weinstein worden ook zijn broer en zakenpartner Bob, studio Miramax en The Walt Disney Company - ten tijde van een aantal van de zaken moederbedrijf van Miramax - gedaagd.

Weinstein zit sinds een paar maanden een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moet nog voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles.