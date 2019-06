Eerste huis koningin Elizabeth te koop

Goedkoop is het ’stulpje’ niet, het moet 5,9 miljoen opleveren. En wie de foto’s bekijkt, ziet wel dat het bij dat bedrag niet ophoudt; de villa is in verval geraakt en moet nodig opgeknapt worden.

Ⓒ Homes of Quality

Op de site van de makelaar is te lezen dat Villa Guardamangia zes slaapkamers en drie badkamers heeft. Er zijn aparte vertrekken voor gasten en er is uitzicht over de zee. De tuin is maar liefst 900 vierkante meter groot.

Elizabeth en Philip woonden in het huis op Malta van 1949 tot 1951. Het was het eerste huis dat ze samen kochten. De Queen was toen nog prinses Elizabeth, haar man zat bij de marine.