Duncan weer vroeg op voor finalerepetities

Al om half tien wordt Duncan met de bus opgehaald bij zijn hotel. In de Expo Tel Aviv zal hij vervolgens aan de bak moeten met het oefenen van de vlaggenceremonie, die traditiegetrouw deel uitmaakt van het begin van de finale.

Vrijdagmiddag volgt de eerste dress rehearsal en zal Duncan dus weer het podium opgaan om zijn Arcade uit te voeren. ’s Avonds volgt meteen een belangrijk moment tijdens de tweede doorloop. Tijdens deze repetitie kijken alle vakjury’s mee. Zij geven dan alvast hun punten voor de dag erop. Het lot van Duncan is dan al voor de helft bepaald.

Dankzij Duncans finaleplaats heeft Nederland nu voor de zesde keer in zeven jaar tijd de finale gehaald. Alleen in 2015 ging het mis toen Trijntje Oosterhuis in de voorrondes bleef steken. De succesreeks werd twee jaar eerder ingezet toen Anouk namens Nederland naar het songfestival ging. Daarvoor was ons land een recordaantal van acht jaar op rij niet van de partij in de finale.