Will Smith helpt radio-dj bij huwelijksaanzoek

„Dit is zo fantastisch”, zegt een opgetogen Will voordat hij aan de slag gaat. „My man Kris wil dat ik zijn vriendin ga verrassen.” De acteur overdondert Brianna, de inmiddels verloofde van de in Dubai beroemde dj Kris Fade, met een selfie set-up.

Will probeert een selfie te maken met Brianna, maar ] loopt vooral te klungelen met zijn telefoon. „Mijn dochter vertelt me altijd hoe je die selfies moet maken”, zegt de Aladdin-acteur, bij wie het maar niet wil lukken een goede foto te maken. Terwijl Will en Brianna stuntelen, gaat Kris achter de twee op z’n knieën. Brianna draait zich om en ziet daar haar toekomstige echtgenoot zitten met een ring in zijn hand.

De aanstaande bruid is met stomheid geslagen en kan naast ’ja’ nauwelijks nog iets uitbrengen. „Onwijs bedankt, Will Smith”, zegt Kris. „Ik hou van je, mijn vriend.” Brianna reageerde later op Instagram op Wills video. „Dank je wel dat je deze dag zo speciaal voor ons hebt gemaakt. Ik kan het nog steeds niet geloven.”