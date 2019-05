Elton John kan Rocketman ’niet geloven’

„Ik kan het nog steeds niet geloven als ik hem hoor”, zei Elton, uiteraard vanachter de piano, over acteur Taron Egerton. Dat is te zien op video’s van het miniconcert die via social media worden gedeeld. Voor Rocketman leerde Taron het oeuvre van Elton uit zijn hoofd, tijdens de afterparty brachten hij en Elton samen het nummer Rocketman ten gehore. „Maar nog belangrijker, als ik naar de film kijk zie ik geen acteur. Ik zie mezelf.”

De première van Rocketman was emotioneel voor zowel Elton als Taron. Na de aftiteling klonk minutenlang applaus in de zaal, Taron vocht tegen zijn tranen. „Hij heeft een miljoen procent van zichzelf gegeven voor deze film”, prees Elton de acteur, met wie hij „goede vrienden” is geworden. „Ik kan hem niet genoeg bedanken.”

Rocketman is vanaf 30 mei in de Nederlandse bioscopen te zien. Elton John komt volgende maand naar ons land voor twee concerten in de Ziggo Dome. Met de Farewell Yellow Brick Road-tournee neemt de 72-jarige zanger afscheid van het toeren.