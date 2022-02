Premium Het beste van De Telegraaf

Ex doet boekje open over ’sprookjesprins’ Albert: ’Hij is een goede minnaar’

Het zijn behoorlijk turbulente tijden voor prins Albert van Monaco. Zo is zijn vrouw Charlène al maanden herstellende van een infectie, lijkt zijn voormalige minnares Nicole Coste steeds meer op de voorgrond te willen treden en als klap op de vuurpijl doet nu een van zijn exen, Simona Tagli, een boekje open over haar relatie met de prins!