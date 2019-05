Zanger Trey Songz verrast volgers met zoontje

Trey kreeg dan ook niet alleen felicitaties, maar ook veel verbaasde reacties op zijn babynieuws. Zo ook van rapper 50 Cent, die vroeg: „Waar heb je het over?”

Wie de moeder van Noah is, is niet bekend. Het enige wat Trey, wiens echte naam Tremaine Aldon Neverson is, bij de foto schreef was: „We zijn gezegend en dolgelukkig. Peace.”