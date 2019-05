Duncan Laurence treedt op in Londen, Berlijn en Stockholm

In oktober en november treedt de zanger op in verschillende Nederlandse steden. In december maakt de Hellevoeter zijn opwachting in Londen, Keulen, München, Wenen, Berlijn, Hamburg, Kopenhagen en Stockholm.

Afgelopen dinsdag kondigde Duncan Laurence al een optreden aan in Paradiso Amsterdam op 5 juli. Die show is zo goed als uitverkocht, meldt concertorganisator Friendly Fire.