Hitschrijver Lady Gaga en Beyoncé overleden

Op Instagram schrijft zijn vrouw April: „Het is met het grootst mogelijke verdriet dat we het overlijden van onze lieve man, vader, familielid en vriend Lashawn Daniels moeten aankondigen. (...) Daniels was een man met een uitzonderlijk geloof en een steunpilaar in onze familie.”

Daniels was de man achter veel bekende nummers. Zo schreef hij onder andere You Rock My World van Michael Jackson, It’s Not Right (But It’s Okay) van Whitney Houston en The Boy Is Mine van Monica en Brandy. In 2001 kreeg hij een Grammy voor Say My Name van Destiny’s Child.