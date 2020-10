Fien Vermeulen: ’7,5 jaar schoon vandaag’

In een bericht op Instagram schrijft Fien dat ze dankbaar is voor het feit dat haar moeder, ondanks haar ziekte, met haar mee kon naar het ziekenhuis voor een controle. „Dankbaar dat mama er weer kon zijn. Dat ze me in de wachtkamer weer vertrouwen aan het inpraten was terwijl ze zelf zo ziek is nu.” Onlangs maakte de radio-dj bekend dat haar moeder momenteel door dezelfde rollercoaster gaat als zij, 7,5 jaar geleden.

Ook staat Fien stil bij haar behandelend arts. „Liefde voor mijn dokter F die het samen met me blijft doen en zo trots was op het verhaal waar hij onderdeel van koos te zijn”, schrijft ze. „Hij had ook ‘gewoon’ een dokter kunnen zijn, maar dat is hij niet. Een mens dat kiest voor samen. Wat ben ik blij dat je er bent. Waar het heen gaat, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ik door mensen zoals deze, voel dat er altijd een samen is. Soms is dat verdrietig, soms mooi en soms is het gewoon zo.”