Olcay: artsen zijn tevreden over Ruuds herstel

„De artsen zijn langs geweest en die waren tevreden over zijn herstel. Er zijn geen complicaties”, vertelt ze in een story nadat ze zaterdag bij hem op bezoek geweest is in het ziekenhuis. „Natuurlijk is het een behoorlijke aanslag op zijn lijf. Maar we hebben zelfs trappen gelopen vandaag. Dat ging redelijk. Ik ben wel heel blij met hoe het met hem gaat.”

Olcay bedankt haar volgers ook voor alle steun die zij en Ruud krijgen. „Normaal gesproken zou ik op al jullie berichten zelf terug antwoorden maar jullie zijn met zovelen dus dat lukt niet. Maar dat betekent niet dat ieder bericht onwijs gewaardeerd wordt. Bedankt daarvoor”, zegt ze lichtelijk geëmotioneerd. „Jeetje, als er iets is dan besef je opeens wel hoe ontzettend veel lieve mensen er zijn.”

Bij Ruud werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld. De 51-jarige NPO Radio 2-dj verwacht er de komende drie maanden uit te zijn en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur.