Acteur Peer Mascini (78) overleden

Peer Mascini speelde in een groot aantal Nederlandse films en was ook theateracteur. Voor zijn rol in de film Blind Date won hij in 1996 een Gouden Kalf. Zijn meest recente rol speelde hij in de film Familieweekend uit 2016.

Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door een campagne van Melkunie, waarin een blije koe in het zwembad springt en Mascini uitroept: „Ik had nog zo gezegd: géén bommetje!” Voor die reclameklassieker kreeg hij een Gouden Loeki.