Nederlandse dj Sam Feldt maakt single met Kesha

„Dit jaar staat in het teken van de nieuwe Sam Feldt. Ik ben hartstikke trots op wat ik de afgelopen jaren bereikt heb maar in 2021 gaan we eigenlijk op elk gebied next level”, belooft de 27-jarige Sam. De eerste stap is Stronger, zijn track met Kesha. Zij brak twaalf jaar geleden wereldwijd door met hits als TiK ToK en Right Round.

„Ik kende haar natuurlijk, zeker van haar muziek waar ik als jonge jongen nog op los stond te gaan. Zij vond mijn muziek ook tof en wilde al een tijdje graag een nieuwe plaat uitbrengen”, legt Sam uit. „Toen ontstond de vraag of we samen iets konden doen. Ik heb meteen ja gezegd natuurlijk. Ik vond het een grote eer.”

Vertrouwen

Vanwege de coronacrisis konden de twee elkaar nog niet ontmoeten en verliep het contact enkel digitaal. „Dat is lastig maar we zijn allebei heel blij met het eindresultaat”, gaat Sam verder. „Het is een liedje met een krachtige boodschap over struggles in moeilijke tijden waar je mentaal als een sterker persoon uit kan komen. Daar kon ik mij wel mee identificeren, zeker gezien de actualiteit ervan.”

Sam ziet zijn samenwerking als een opstapje naar grotere plannen. „Als je een beetje in dat wereldje zit en met grote artiesten gaat werken dan gaan ook anderen zich melden. Dat zie ik nu eigenlijk al gebeuren. Dat is cool om te zien”, zegt hij. „Dat mensen opeens omkijken en denken: ’hé, wie is die Sam Feldt die met al die grote popnamen werkt?’”

Welke namen dat zijn, wil Sam nog niet noemen maar ze zijn van hetzelfde kaliber als Kesha of ’misschien wel groter’. „Dat geeft veel vertrouwen”, aldus de dj. „Dit de eerste stap van velen die we in 2021 gaan maken.”