Anoûl Hendriks van 538 naar SLAM!

Anoûl wordt daarnaast de vaste invaller op de radiozender. De zenderbaas van SLAM! kijkt uit naar de komst van de jonge radio-dj. „Anoûl Hendriks is een talent met kennis van dancemuziek en veel passie voor radio. Daarnaast brengt hij veel enthousiasme en energie met zich mee, eigenschappen die perfect passen bij de identiteit van SLAM!”, schrijft hij in een verklaring.

Anoûl zelf is meer dan enthousiast over zijn nieuwe baan. „Roze en blauw zijn mijn nieuwe clubkleuren! Wat heb ik zin om te gaan knallen bij SLAM!. Na jaren lol met de nachtbrakers van Nederland gaat het wennen worden om vóór 14.00 mijn bed uit te komen. We gaan het leuk hebben!”, schrijft hij.

Naast de komst van Anoûl zijn er nog meer veranderingen bij SLAM!. Per 1 juni stopt het avondprogramma Harm & Kees. In plaats daarvan wordt er muziek gedraaid.

Dimitris Kops neemt het stokje over van de naar Q-Music vertrekkende Jordi Warners. Per 27 mei neemt Dimitris van maandag tot en met donderdag het tijdslot van 13.00 tot 16.00 uur voor zijn rekening. In het weekend blijft hij van 15.00 tot 18.00 uur te horen bij SLAM!