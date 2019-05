Jort Kelder maakt excuses aan Thieme: ’Ben weer vlees gaan eten’

Kelder begint zijn bericht met excuses aan fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, omdat hij weer vlees heeft gegeten. Uit het bericht wordt duidelijk dat het eten van nat kattenvoer niet geheel vrijwillig was. Hij had een weddenschap verloren van de juryvoorzitter van de Packaging Awards, de prijzen voor de beste en mooiste verpakkingen.

„Zo’n zakje kattenvlees openen zonder knoeien, mij lukt het nooit. Hem wel. En zo lepelde ik het menu ’con trota e tacchino’ van mijn kat Harry naar binnen – jek!”, schrijft Kelder, die niet bepaald heeft genoten van zijn kleffe hap van forel en kalkoen.

In een interview met het ledenblad van het Humanistisch Verbond liet Kelder in 2013 weten dat hij het eten van dierlijke producten tot nul probeert te reduceren. „Het vegetarische menu is vaak een laffe hap, zeker in de hippe tenten waar ik vaak aanschuif. Ik ben een pseudo-vegetariër, ik eet al 23 jaar geen vlees, maar wel zo nu en dan een visje.”