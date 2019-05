Frank Masmeijer naar andere gevangenis na uitlekken foto’s

Hij blijft daar nog een tijdje, want de voormalige televisiepresentator Frank hoort pas op donderdag 27 juni wat zijn straf wordt voor zijn rol in een drugssmokkelzaak in België. De uitspraak was eigenlijk komende donderdag, maar is uitgesteld.

Dat gebeurt omdat ’de desbetreffende kamer de zaak verder in beraad heeft genomen’, meldde het hof van beroep in Antwerpen. In hoger beroep is acht jaar celstraf tegen Masmeijer geëist en een boete van 40.000 euro. In de smokkelzaak zijn 32 verdachten in hoger beroep gegaan.

De rechtbank had hem in oktober 2017 al tot acht jaar cel veroordeeld en een boete van 48.000 euro. Hij was destijds op vrije voeten. Vlak voordat het hoger beroep in november begon, werd hij opgepakt in Breda en overgeleverd aan België. Sindsdien zit hij in een Belgische cel.

Masmeijer had tijdens het eerste proces nog ontkend dat hij bij de smokkel betrokken was, maar eind vorig jaar gaf hij opeens toch toe dat hij een ’beperkte’ rol had bij de smokkel van 467 kilo cocaïne.

