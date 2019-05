Koos Alberts brengt postuum single uit

Het uptempo nummer werd vier jaar geleden geschreven door René Karst. De zanger bracht in 2016 de culthit Liever te dik in de kist uit en staat momenteel met zijn nieuwe single Atje voor de sfeer in de Tipparade. De liedjesschrijver is bovendien één van de juryleden van het nieuwe RTL 4-programma All Together Now.

Koos Alberts nam de zangpartijen voor Een Amsterdammer vlak voor zijn dood op in zijn eigen thuisstudio. Na het overlijden van de Amsterdamse volkszanger is het nummer verder afgemixt door Edwin van Hoevelaak, de muziekproducer die samenwerkt met onder anderen Jeroen van der Boom, Frank Etten, Nick & Simon.

