Beautymagnaat vliegt in privéjet ter waarde van 73 miljoen dollar ’Kris Jenner ernstig bezorgd over extravagante uitgaven dochter Kylie’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Moeder Kris zou zich ernstige zorgen maken over het uitgavenpatroon van haar dochter Kylie. Ⓒ Getty Images

Hey big spender! Hoewel het vermogen van Kylie Jenner (24) door Forbes Magazine eerder werd geschat op 900 miljoen dollar (883 miljoen euro) en de beautymagnaat letterlijk in het geld zwemt, zou moeder Kris (66) zich op den duur ernstige zorgen maken over alle poen die haar dochter over de balk blijft smijten. Zo zou Kylie’s privéjet, goed voor een ’schamele’ 73 miljoen dollar (71,6 miljoen euro), voor haar moeder de druppel zijn geweest die de emmer doet overlopen...