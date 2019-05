Taron ’Elton John’ Egerton negeert vragen over Oscar

De 29-jarige Britse acteur speelt in de film de rol van de beroemde zanger. Rocketman beleefde donderdagavond de wereldpremière op het festival van Cannes en kreeg een lovende ontvangst. De rol van Egerton wordt vergeleken met die van Rami Malek, die in Bohemian Rhapsody zo overtuigend Queen-zanger Freddie Mercury vertolkte. Malek won in februari een Oscar.

„Ik ga alle vragen over een Oscar negeren, omdat ik oprecht geen idee heb hoe ik daarop moet reageren”, lachte Egerton tijdens een ontmoeting met de journalisten daags na de première. „Ik ben heel trots om in één adem genoemd te worden met Rami. Maar het zijn twee heel verschillende films. Bohemian Rhapsody was een eenhoorn, een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Bohemian Rhapsody was een biografiefilm, terwijl Rocketman echt een musical is. Laten we vooral hopen dat het succes van deze films de weg geplaveid heeft voor meer van dit soort films.”

Tranen

Egerton barstte donderdagavond na de eerste vertoning van de film in tranen uit. „Het was een enorm emotionele avond”, verontschuldigt de Britse acteur zich. „We waren allemaal in een heel euforische stemming: jeeh, we gaan naar Cannes! Maar het was de eerste keer dat we in de zaal zaten met Elton en Bernie, zijn tekstschrijver en beste vriend, en keken naar de manier waarop we hun leven hadden vormgegeven op het witte doek.” De acteur keek elke paar minuten opzij hoe de rockzanger reageerde. „Ze knepen elkaar doorlopend in de knie. En ik ga de woorden die Elton na de film tegen mij zei niet herhalen, dat is iets tussen ons. Maar hij had me niet gelukkiger kunnen maken. En ik geloof oprecht dat we hem niet gelukkiger hadden kunnen maken dan met deze film.”

Elton John legde de makers geen enkele beperkingen op; ook het drank- en drugsgebruik en de eenzaamheid waar hij lang mee kampte komt aan bod. De zanger en de acteur brachten veel tijd samen door. „Ik ben er heel trots op dat ik hem nu een vriend mag noemen”, prijst Egerton. „Ik heb veel tijd met hem doorgebracht en mocht hem letterlijk alles vragen. Elton is een man zonder enige schaamte; hij is wie hij is. En hij heeft mij laten kijken achter alle pompeuze verkleedpartijen waar hij als artiest meestal mee geassocieerd wordt. Ik heb daar heel veel aan gehad in de voorbereidingen voor de rol.”

Rocketman is over twee weken te zien in de Nederlandse bioscopen.