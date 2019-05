Akte onthult: hier werd Archie geboren

Geruchten dat Meghan in het chique privéziekenhuis was bevallen deden al langer de ronde. Archie Harrison Mountbatten-Windsor werd 6 mei om 05.26 uur geboren. Twee dagen later poseerden Harry en Meghan met hun zoon en maakten ze zijn naam bekend via Instagram. Zijn geboorteplaats hielden de hertog en hertogin van Sussex echter nog voor zich.

Lang ging het gerucht dat Meghan thuis in Frogmore Cottage, op het landgoed Windsor, wilde bevallen. Buckingham Palace maakte maandagmiddag 6 mei bekend dat Meghans bevalling begonnen was, later bleek dat Archie toen al geboren was. Een paar uur na het bericht van Buckingham Palace maakte Harry de geboorte van zijn zoon wereldkundig. Dat deed de stralende vader voor de stallen van Windsor Castle.

De zoon van de 37-jarige voormalige actrice en haar 34-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Hij heeft geen titel.

