Taron Egerton als Elton John in Rocketman

CANNES - Elton John (72) is er nog om het na te vertellen, al had dat door een drank-, drugs- en seksverslaving weinig gescheeld. Zijn opkomst als wereldster - en zijn bijna-ondergang - worden op een wervelende en kleurrijke manier verbeeld in de filmmusical Rocketman.