Queen zoekt iemand die haar in de spotlights kan houden

Dat is te lezen op de website van The Royal Household. De taakomschrijving: „Nieuwe manieren vinden om de koningin in the picture te houden, ook op ’het wereldpodium’.” Via de digitale en social media kanalen moet de medewerker de interesse van bezoekers zien vast te houden, ’of je nu een staatsbezoek verslaat, een award-ceremonie of een koninklijke verplichting’. „Reputatie en impact staat voorop bij alles wat je doet.”

De grootste beloning voor dat werk? Volgens de vacature is dat het feit dat ’jouw werk over de hele wereld gedeeld wordt’. Maar er staat ook een loon van omgerekend zo’n 34.000 euro per jaar tegenover met 22 vakantiedagen en een bijdrage aan het pensioensparen. Opleidingen zijn mogelijk en er is gratis lunch.

Verder worden er eisen gesteld qua vaardigheden en persoonlijkheid. Hoe bijzonder het ook is om voor koningin Elizabeth te werken, het zal mogelijk niet moeilijker zijn dan werken voor Meghan, die al de nodige assistentes versleten heeft.

