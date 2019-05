Nederland kan songfestivalsucces VK evenaren

Nederland won het Eurovisiesongfestival voor het laatst in 1975. Toen sleepte Teach-In de winst in de wacht met Dinge-dong. Corry Brokken was de eerste die het liedjesfestijn won. In 1957, op de tweede editie van het festival, kreeg zij de meeste punten met Net als toen. In 1957 namen slechts tien landen deel aan het songfestival. Brokken vertegenwoordigde Nederland ook in 1958, maar dat was een minder groot succes. Toen eindigde de zangeres op de negende en laatste plaats met Heel de wereld.

In 1959 ging het beter. Toen won Nederland voor de tweede keer. Teddy Scholten zong het nummer 'n Beetje en kreeg 21 punten, genoeg om de andere tien deelnemende landen achter zich te laten. Daarna moest Nederland tien jaar wachten op een songfestivaloverwinning. In 1969, toen zestien landen deelnamen aan het evenement, had Lenny Kuhr succes met De troubadour.

Als het Duncan Laurence inderdaad lukt de andere 25 landen die zaterdag in de finale staan te verslaan, heeft Nederland evenveel songfestivaloverwinningen als het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Frankrijk. De Britten wonnen in 1997 voor het laatst met Love Shine A Light van Katrina & The Waves. Luxemburg, dat sinds 1993 niet meer deelneemt aan het Eurovisiesongfestival, won in 1983 voor het laatst. Toen kreeg Corinne Hermès de meeste punten met Si La Vie Est Cadeau. Frankrijk wacht sinds 1977 op een overwinning. In dat jaar kwam Marie Myriam als winnaar uit de bus met L'oiseau Et L'enfant.