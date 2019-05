Beiaardiers laten Arcade door straten galmen

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt Arcade zaterdag kort voor het middaguur op het carillon van de Domtoren in Utrecht. Fiebig haalde vaker inspiratie uit het songfestival: in 2013 speelde ze het nummer Birds van Anouk en een jaar later Calm after the Storm van The Common Linnets op het carillon.

Ook in Hoorn zal een klokkenversie van het nummer te horen zijn. Beiaardier Frits Reynaert speelt de Nederlandse inzending om 16.00 uur op het carillon van de Grote Kerk. Zowel in Hilversum als in Velsen deed beiaardier Wim Ruitenbeek dat donderdag. Op Twitter beloonde de gemeente Hilversum zijn vertolking van Arcade met ’12 points’, de hoogst mogelijke score op het liedjesfestijn.

Inwoners van het Zeeuwse dorpje Sint-Maartensdijk, op Tholen, zullen inmiddels behoorlijk vertrouwd zijn met de melodie. Een ingekorte variant van het nummer is daar al sinds 22 maart iedere dag net voor 18.00 uur te horen vanuit de kerktoren.