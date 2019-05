Advocaat Masmeijer: ’Overplaatsing is disciplinaire maatregel’

Frank Masmeijer zit nu in een modernere gevangenis in Beveren, maar goed voor zijn zaak is de aandacht rond zijn persoon niet, stelt zijn advocaat Kris Vincke. Ⓒ Hollandse Hoogte

Advocaat Kris Vincke laat aan De Telegraaf weten dat het in zijn ogen zeker is dat de overplaatsing van zijn cliënt Frank Masmeijer een gevolg is van het uitlekken van foto’s van hem in zijn cel.