Tess Milne overweldigd door reacties na openheid over verkrachtig

„Over mijn verkrachting toen ik 19 jaar oud was”, schrijft Tess op Instagram. „En vooral over hoe ik daarvan geheeld ben. De reacties zijn overweldigend. Mijn hart ontploft van alle lieve woorden die mijn inbox hebben bereikt.” Volgens de 31-jarige blondine was het interview het meest kwetsbare uit haar leven. Ze hoopt ermee anderen te steunen. „Veel mensen die (helaas) hetzelfde hebben meegemaakt. Tegen jullie wil ik zeggen: We zijn niet alleen. We zijn niet schuldig.”

De presentatrice zegt dat ze vorige week nog met buikpijn onder de dekens lag toen het blad naar de drukker ging. „Nu voel ik een een ontembare kracht om anderen met een zelfde ervaring te helpen. Het heeft mij tien jaar gekost, door een onnodig schuldgevoel. De laatste stap is vergeving. Wat niet betekent dat ik hem vrijpleit van wat hij heeft gedaan, maar wel dat ik mezelf compleet losmaak van het trauma.”

Tess, die vermoedt dat mensen de #MeToo-discussie inmiddels een beetje beu zijn, hoopt dat er over het onderwerp gepraat blijft worden. „We hoeven het geen #metoo te noemen. Noem het gewoon: blijf van mijn fucking lijf af! Licht maken van je donkerste schaduw, dat is verlichting.”

